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Александр Зотов: "Факелу" может грозить снятие очков и снятие с ФНЛ

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказался о ситуации в "Факеле". Ранее стало известно, что футболистам воронежского клуба не выплачивают премиальные и бонусы за прошлый сезон.

"Я знаком с ситуацией в "Факеле". Даты выплат разные назывались, но конкретных нет. Сейчас уже начался сезон и футболистам не до всех разборок по премиальным. Но долги за прошлый сезон и перед ушедшими и оставшимися в "Факеле" футболистами остаются. Ничего катастрофического нет, такие ситуации довольно часто случаются. Сейчас зарплаты выплачиваются чётко, а по бонусам, надеюсь, клуб уладит вопрос.

Некоторые футболисты уже обращались в Палату по разрешению споров. Помимо этого, как работники, они всегда могут обратиться в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Этих возможностей их никто не лишает. Но сейчас ничего критичного нет – в "Факеле" уже давно такая ситуация, и сегодня она не стала хуже, чем вчера.

"Факелу" уже сократили заявку на сезон, а самое жёсткое наказание, которое могут применить к воронежскому клубу — снятие очков, а потом уже снятие команды с турнира. Но, думаю, до этого не дойдёт, потому что даже в самых сложных финансовых ситуациях наши клубы стараются избежать такой перспективы", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
Теги: Факел
Сегодня, 00:13
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