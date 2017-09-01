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Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев признаны лучшими тренерами ФНЛ в августе

Лучшим тренером августа по версии ФНЛ стал главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов.

По версии болельщиков, лучшим тренером августа стал главнокомандующий "Енисея" Дмитрий Аленичев. За него высказалось 41,5% проголосовавших. Второе место в голосовании болельщиков осталось за Андреем Тихоновым – 33,2% голосов. Ну а на третьем – главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев (15,1%).

ФНЛ
Теги: Тихонов Аленичев
Сегодня, 19:40
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3
(1)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
без сомнений,эти парни знают что к чему


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 19:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
трудяги по жизни
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (5)

молодцы
Регистрация: 15.02.2017
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