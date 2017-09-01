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Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Текстильщика"

"Текстильщик" из Иваново прекратил сотрудничество с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, сообщил пресс-атташе клуба Артем Садовников на своей странице в твиттере.

В пятницу "Текстильщик" сыграл вничью с "Долгопрудным" со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны "Запад" после семи игр.

"Вадим Евсеев прощается с ивановскими болельщиками и возвращается в РФПЛ", - написал Садовников.
Теги: Евсеев
Вчера, 22:27
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:13) #
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Как всегда ....договорняк...поэтому Вадим и ушёл...наверное к Гаджиеву.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Опять Вадик свой тезис всем )))
И пошёл пить пиво ))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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