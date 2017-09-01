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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Текстильщика"
"Текстильщик" из Иваново прекратил сотрудничество с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, сообщил пресс-атташе клуба Артем Садовников на своей странице в твиттере.
В пятницу "Текстильщик" сыграл вничью с "Долгопрудным" со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны "Запад" после семи игр.
"Вадим Евсеев прощается с ивановскими болельщиками и возвращается в РФПЛ", - написал Садовников.
В пятницу "Текстильщик" сыграл вничью с "Долгопрудным" со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны "Запад" после семи игр.
"Вадим Евсеев прощается с ивановскими болельщиками и возвращается в РФПЛ", - написал Садовников.
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