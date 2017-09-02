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Егор Титов: если со "Спартаком" и сыграем в Кубке России, то нескоро

Тренер "Енисея" Егор Титов назвал задачи на сезон, отметив, что до потенциальной встречи со "Спартак" в Кубке России еще далеко.

– Если у "Енисея" все будет хорошо в Кубке России, то можете встретиться со "Спартаком". Знаете, на какой стадии?

– Даже не в курсе. В чемпионате у нас задача – выход в премьер-лигу, а в Кубке просто хотим пройти как можно дальше. Знаю, что в 1/16 финала ждет "Ахмат", потом кто-то из пары "Анжи" – "Луч". А дальше не смотрел.

– Со "Спартаком" – в полуфинале.

– Если это и случится, то нескоро. Надо, чтобы все свои матчи и мы, и "Спартак" выигрывали. У нас пошли травмы – Петя Тен в Чите получил серьезное повреждение колена, у Валеры Кичина перелом пальца на ноге. Обоим желаю скорейшего выздоровления.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Титов Спартак Енисей
Сегодня, 02:35
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