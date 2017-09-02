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Андрей Тихонов: гол и удаление психологически помешали нашей команде

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Оренбурга" (2:3).

"Сегодня не получилось выиграть. Думаю, что гол и удаление психологически помешали нашей команде. При этом мы имели неплохие моменты, делали подходы. Но футбол – это голы. Сегодня мы забили на один мяч меньше, чем соперник. Поэтому и проиграли. Думаю, что игра понравилась зрителям. Было много голов, удаление, пенальти. Что касается 11-метрового, то судья у нас был квалифицированный, он принял это решение. Хватит ли у нас игроков на два турнира? У каждой команды в наличии 23-24 футболиста. Здесь все зависит от задачи. К нам в Кубке России приедет "Локомотив". Мы будем стараться. Ведь мы играем для болельщиков", - цитирует Тихонова пресс-служба клуба.
Теги: Тихонов Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 21:06
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