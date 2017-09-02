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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барсы" или "Спартака"? (29)
Валерий Есипов: "Енисей" свои моменты реализовал, а мы нет
Главный тренер "Ротора" Валерий Есипов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Енисея" (0:1).
"Абсолютно равная игра, даже по голевым моментам у нас преимущество. Но они свои моменты реализовали, а мы нет. Мы ни в чем не уступили "Енисею", который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. То, что должны были забивать – не забили. Реализация оставляет желать лучшего", - цитирует Есипова официальный сайт клуба.
"Абсолютно равная игра, даже по голевым моментам у нас преимущество. Но они свои моменты реализовали, а мы нет. Мы ни в чем не уступили "Енисею", который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. То, что должны были забивать – не забили. Реализация оставляет желать лучшего", - цитирует Есипова официальный сайт клуба.
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