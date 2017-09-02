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Валерий Есипов: "Енисей" свои моменты реализовал, а мы нет

Главный тренер "Ротора" Валерий Есипов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Енисея" (0:1).

"Абсолютно равная игра, даже по голевым моментам у нас преимущество. Но они свои моменты реализовали, а мы нет. Мы ни в чем не уступили "Енисею", который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. То, что должны были забивать – не забили. Реализация оставляет желать лучшего", - цитирует Есипова официальный сайт клуба.
Теги: Есипов Ротор Енисей
Сегодня, 21:47
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:53) #
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В это и есть разница в классе ...все свои моменты реализовать...КАК ФУТБОЛИСТ ...ПУСТЬ И БЫВШИЙ ...должен понимать. как тренера его не воспринимаю ...не было ума как у футболиста ...а у тренера тем паче...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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