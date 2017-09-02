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Хасан Мамтов: победили "Крылья Советов" заслуженно

Нападающий "Оренбурга" Хасан Мамтов прокомментировал победу своей команды в матче против "Крыльев Советов" (3:2).

"Конечно, эмоций много. Вытащили игру, забив три мяча, играя в меньшинстве с 25-й минуты. Причем победили, считаю, заслуженно", - цитирует Мамтова "Спорт-Экспресс".
Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 22:19
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