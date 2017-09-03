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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Игорь Черевченко: и при победе со счётом 5:1 есть ошибки, их "Балтике" надо исправлять
Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко поделился впечатлениями от домашнего матча 11-го тура ФНЛ с "Кубанью" (5:1).
"Первый опасный моменты в матче был у соперника. Нас выручил вратарь. Потом нервозность ушла, и ребята почувствовали уверенность. Счёт по игре. Удаление по делу. Пока не научились вдесятяром играть. Но лучше играть полным составом. Даже при положительном результате есть ошибки, их нужно исправлять", — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
"Первый опасный моменты в матче был у соперника. Нас выручил вратарь. Потом нервозность ушла, и ребята почувствовали уверенность. Счёт по игре. Удаление по делу. Пока не научились вдесятяром играть. Но лучше играть полным составом. Даже при положительном результате есть ошибки, их нужно исправлять", — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
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