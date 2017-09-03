Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Черевченко: и при победе со счётом 5:1 есть ошибки, их "Балтике" надо исправлять

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко поделился впечатлениями от домашнего матча 11-го тура ФНЛ с "Кубанью" (5:1).

"Первый опасный моменты в матче был у соперника. Нас выручил вратарь. Потом нервозность ушла, и ребята почувствовали уверенность. Счёт по игре. Удаление по делу. Пока не научились вдесятяром играть. Но лучше играть полным составом. Даже при положительном результате есть ошибки, их нужно исправлять", — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика Кубань
Сегодня, 13:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.