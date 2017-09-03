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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владимир Маминов: игра получилась тяжелой в психологическом плане
Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Химок" (2:2).
"За результат матча, конечно, обидно. Игра получилась тяжелой в психологическом плане. Футболисты "Тюмени" еще не до конца адаптировались к реалиям нового главного тренера. В начале матча не вошли в игру – пропустили ненужный гол. Во втором случае тоже была потеря концентрации, это и решило судьбу матча. У "Тюмени" было не так много подходов в атаке, но моменты меня радовали. "Химки" никто не обыгрывает просто так. Я доволен самоотдачей своих футболистов", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
"За результат матча, конечно, обидно. Игра получилась тяжелой в психологическом плане. Футболисты "Тюмени" еще не до конца адаптировались к реалиям нового главного тренера. В начале матча не вошли в игру – пропустили ненужный гол. Во втором случае тоже была потеря концентрации, это и решило судьбу матча. У "Тюмени" было не так много подходов в атаке, но моменты меня радовали. "Химки" никто не обыгрывает просто так. Я доволен самоотдачей своих футболистов", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
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