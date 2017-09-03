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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Павел Гусев: много вопросов к линии обороны
Главный тренер "Факела" Павел Гусев прокомментировал поражение от "Зенита-2" в 11-м туре ФНЛ.
"Сложно комментировать, когда команда, ведя в счете, пропускает мяч, имея потом стопроцентный момент, не забивает. Мы уже играли в три центральных защитника, так как из центральной зоны мы забиваем мячи. Много вопросов к линии обороны", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
"Сложно комментировать, когда команда, ведя в счете, пропускает мяч, имея потом стопроцентный момент, не забивает. Мы уже играли в три центральных защитника, так как из центральной зоны мы забиваем мячи. Много вопросов к линии обороны", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
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