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Павел Гусев: много вопросов к линии обороны

Главный тренер "Факела" Павел Гусев прокомментировал поражение от "Зенита-2" в 11-м туре ФНЛ.

"Сложно комментировать, когда команда, ведя в счете, пропускает мяч, имея потом стопроцентный момент, не забивает. Мы уже играли в три центральных защитника, так как из центральной зоны мы забиваем мячи. Много вопросов к линии обороны", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Гусев Факел Зенит-2
Сегодня, 14:26
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