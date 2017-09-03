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Игорь Черевченко: даже при положительном результате есть ошибки, их нужно исправлять

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал крупную победу над "Кубанью" (5:1).

"Первый опасный моменты в матче был у соперника. Нас выручил вратарь. Потом нервозность ушла, и ребята почувствовали уверенность. Счёт по игре. Удаление по делу. Пока не научились вдесятером играть. Но лучше играть полным составом. Даже при положительном результате есть ошибки, их нужно исправлять", - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика Кубань
Сегодня, 17:22
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