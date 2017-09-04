"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров

"Ротор-Волгоград" проведет благотворительную акцию.Руководство клуба решило все средства, собранные от реализации билетов на матч с "Зенитом-2", отдать на помощь жителям, пострадавшим от пожаров в Волгоградской области летом 2017 года.6 сентября на стадионе "Зенит" в Волгограде состоится матч 12-го тура ФНЛ, в котором волжане примут команду из Санкт-Петербурга. Начало в 16.00 по московскому времени.