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"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров

"Ротор-Волгоград" проведет благотворительную акцию.

Руководство клуба решило все средства, собранные от реализации билетов на матч с "Зенитом-2", отдать на помощь жителям, пострадавшим от пожаров в Волгоградской области летом 2017 года.

6 сентября на стадионе "Зенит" в Волгограде состоится матч 12-го тура ФНЛ, в котором волжане примут команду из Санкт-Петербурга. Начало в 16.00 по московскому времени.

ФНЛ
Теги: Ротор Зенит-2
Сегодня, 20:28
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