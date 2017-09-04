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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (6)
"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров
"Ротор-Волгоград" проведет благотворительную акцию.
Руководство клуба решило все средства, собранные от реализации билетов на матч с "Зенитом-2", отдать на помощь жителям, пострадавшим от пожаров в Волгоградской области летом 2017 года.
6 сентября на стадионе "Зенит" в Волгограде состоится матч 12-го тура ФНЛ, в котором волжане примут команду из Санкт-Петербурга. Начало в 16.00 по московскому времени.
ФНЛ
Руководство клуба решило все средства, собранные от реализации билетов на матч с "Зенитом-2", отдать на помощь жителям, пострадавшим от пожаров в Волгоградской области летом 2017 года.
6 сентября на стадионе "Зенит" в Волгограде состоится матч 12-го тура ФНЛ, в котором волжане примут команду из Санкт-Петербурга. Начало в 16.00 по московскому времени.
ФНЛ
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