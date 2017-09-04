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Олег Стогов: "Химкам" отступать некуда – наша череда неудач затянулась

Главный тренер "Химкок" Олег Стогов прокомментировал ничью в гостевом матче с "Тюменью" (2:2) в 11-м туре ФНЛ.

- Игра получилась тяжелой. Против нас действовала мобилизованная "Тюмень", с новым тренером и яркими эмоциями. "Химкам" тоже отступать некуда – наша череда неудач затянулась. Я благодарен ребятам за то, что они смогли вытащить игру. Мы получили закономерный результат.

- "Химки" давно не могут выиграть…

- В самом коллективе очень ровная и спокойная атмосфера. Большая группа футболистов нашу команду в межсезонье покинула. Тяжело найти им замену. Молодые игроки пришли из второго дивизиона, им тяжело сходу влиться в реалии ФНЛ. Думаю, что сейчас мы придём к общему знаменателю, потому что прошлогодний стиль "Химок" виден. У команды есть свой почерк. Ничья в "Тюмени" - очень важный результат для прогресса.

ФНЛ
Теги: Химки Тюмень
Сегодня, 22:26
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