Олег Стогов: "Химкам" отступать некуда – наша череда неудач затянулась

Главный тренер "Химкок" Олег Стогов прокомментировал ничью в гостевом матче с "Тюменью" (2:2) в 11-м туре ФНЛ.- Игра получилась тяжелой. Против нас действовала мобилизованная "Тюмень", с новым тренером и яркими эмоциями. "Химкам" тоже отступать некуда – наша череда неудач затянулась. Я благодарен ребятам за то, что они смогли вытащить игру. Мы получили закономерный результат.- В самом коллективе очень ровная и спокойная атмосфера. Большая группа футболистов нашу команду в межсезонье покинула. Тяжело найти им замену. Молодые игроки пришли из второго дивизиона, им тяжело сходу влиться в реалии ФНЛ. Думаю, что сейчас мы придём к общему знаменателю, потому что прошлогодний стиль "Химок" виден. У команды есть свой почерк. Ничья в "Тюмени" - очень важный результат для прогресса.