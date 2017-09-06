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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Гунько: погода повлияла на качество игры
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько подвел итоги матча 12-го тура ФНЛ с "Олимпийцем" (3:1).
"Погодные условия повлияли на качество нашей игры. Особенно в том, что касается атакующих действий. Многовато было несвойственных нам длинных передач. Кстати, и "Олимпиец", исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжелые условия, нам удалось одержать победу", - цитирует Гунько официальный сайт "Спартака".
"Погодные условия повлияли на качество нашей игры. Особенно в том, что касается атакующих действий. Многовато было несвойственных нам длинных передач. Кстати, и "Олимпиец", исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжелые условия, нам удалось одержать победу", - цитирует Гунько официальный сайт "Спартака".
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