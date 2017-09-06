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Владимир Маминов: вряд ли кому-то понравился матч "Волгарь" - "Тюмень"

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал гостевое поражение от "Волгаря" (0:1) в 12-м туре ФНЛ.

"Крайне тяжело комментировать такие матчи. Я думаю, вряд ли на стадионе найдётся такой человек, которому сегодняшний матч понравился. Просто не о чём говорить. Озвученные до игры задания не выполнялись. Имею ввиду нашу команду. Не интересно было смотреть. Ну а почему это произошло? У нас есть на то объективные причины. Проанализируем происходящее. Лично для меня эта игра была достаточно информативной в плане возможностей футболистов и перспективы", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Маминов Волгарь Тюмень
Вчера, 23:12
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