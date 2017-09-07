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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Точилин: есть игровые проблемы, но мы компенсируем сумасшедшей самоотдачей
Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин поделился мыслями после гостевого матча 12-го тура ФНЛ против "Шинника" (2:1).
"Игра была боевая. Больше было борьбы, нежели футбола. Хочу поблагодарить ребят за проявленный бойцовский характер. Не всегда всё получается в плане футбола, но бывают игры, где нужно вырывать победы, как сегодня. Удачный старт сезона? Нужно отдать должное футболистам за настрой и самоотдачу. Плоды даёт та работа, которую мы и проделали. Да, есть игровые проблемы, но мы компенсируем сумасшедшей самоотдачей", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
"Игра была боевая. Больше было борьбы, нежели футбола. Хочу поблагодарить ребят за проявленный бойцовский характер. Не всегда всё получается в плане футбола, но бывают игры, где нужно вырывать победы, как сегодня. Удачный старт сезона? Нужно отдать должное футболистам за настрой и самоотдачу. Плоды даёт та работа, которую мы и проделали. Да, есть игровые проблемы, но мы компенсируем сумасшедшей самоотдачей", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
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