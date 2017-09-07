Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Точилин: есть игровые проблемы, но мы компенсируем сумасшедшей самоотдачей

Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин поделился мыслями после гостевого матча 12-го тура ФНЛ против "Шинника" (2:1).

"Игра была боевая. Больше было борьбы, нежели футбола. Хочу поблагодарить ребят за проявленный бойцовский характер. Не всегда всё получается в плане футбола, но бывают игры, где нужно вырывать победы, как сегодня. Удачный старт сезона? Нужно отдать должное футболистам за настрой и самоотдачу. Плоды даёт та работа, которую мы и проделали. Да, есть игровые проблемы, но мы компенсируем сумасшедшей самоотдачей", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
Теги: Точилин Динамо СПБ Шинник
Сегодня, 05:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.