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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Аленичев: никакой недооценки "Кубани" не было
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью с "Кубанью" (1:1) в матче 12-го тура ФНЛ.
"Первый тайм обе команды осторожничали, потому он получился скучным, практически без голевых моментов. Во втором тайме все произошло наоборот. К сожалению, мы пропустили необязательный гол. Но я рад, что ребята не растерялись, наоборот, усилили свое преимущество, начали создавать моменты. За это старание футбол отблагодарил нас – заработали пенальти в ворота "Кубани". Считаю, мы заслуживали как минимум ничью. Нужно признать, что вратарь "Кубани" спас много раз, поймал кураж. Но в целом, ничего особенного не произошло. Знали, что "Кубань" проиграла три матча подряд, и проигрывать дома ей было нельзя. Соперник был мотивирован. Никакой недооценки не было, наоборот, настраивал ребят самым серьезным образом. Мы "Спартаку" в прошлом туре проиграли, поэтому второе поражение подряд было бы неприятным для болельщиков. Попросил ребят, чтобы не думали о местах команд в турнирной таблице", - цитирует Аленичева "Спорт-Экспресс".
"Первый тайм обе команды осторожничали, потому он получился скучным, практически без голевых моментов. Во втором тайме все произошло наоборот. К сожалению, мы пропустили необязательный гол. Но я рад, что ребята не растерялись, наоборот, усилили свое преимущество, начали создавать моменты. За это старание футбол отблагодарил нас – заработали пенальти в ворота "Кубани". Считаю, мы заслуживали как минимум ничью. Нужно признать, что вратарь "Кубани" спас много раз, поймал кураж. Но в целом, ничего особенного не произошло. Знали, что "Кубань" проиграла три матча подряд, и проигрывать дома ей было нельзя. Соперник был мотивирован. Никакой недооценки не было, наоборот, настраивал ребят самым серьезным образом. Мы "Спартаку" в прошлом туре проиграли, поэтому второе поражение подряд было бы неприятным для болельщиков. Попросил ребят, чтобы не думали о местах команд в турнирной таблице", - цитирует Аленичева "Спорт-Экспресс".
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