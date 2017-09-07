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"Шинник" посетил мемориал в память о погибших хоккеистах ярославского "Локомотива"

"Шинник" посетил мемориал, посвященный хоккеистам и тренерскому штабу ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

"Шинник" в годовщину трагедии посетили мемориал на Леонтьевском кладбище в память о погибшем в авиакатастрофе "Локомотиве"... Помним", – говорится в сообщении в твиттере клуба.
Теги: Шинник
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