"Шинник" посетил мемориал в память о погибших хоккеистах ярославского "Локомотива"

"Шинник" посетил мемориал, посвященный хоккеистам и тренерскому штабу ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года."Шинник" в годовщину трагедии посетили мемориал на Леонтьевском кладбище в память о погибшем в авиакатастрофе "Локомотиве"... Помним", – говорится в сообщении в твиттере клуба.