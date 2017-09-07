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Игорь Коротков: Оганесян отчитался по всем суммам в "Арарате"

Новый руководитель московского "Арарата" Игорь Коротков подтвердил, что в клубе произошла смена учредителя и бывший президент Валерий Оганесян полностью отчитался по всем суммам, за которые он нёс ответственность.

"На сегодняшний день Валерий Оганесян отчитался по всем суммам, которые за ним числились и за которые он нёс ответственность. Он полностью ликвидировал финансовую задолженность перед "Араратом" и сейчас к нему нет каких-либо финансовых претензий.

Мы будем дальше работать и всегда стремиться к победам. Мы продолжим тот вектор развития, который был намечен изначально, — выход в ФНЛ", - цитирует Короткова "Чемпионат.сом".
Теги: Оганесян Арарат
Сегодня, 18:38
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