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Олег Стогов: не считаю, что у меня не получилось в "Химках"

Олег Стогов покинул пост главного тренера "Химок", сообщает "Матч ТВ".

"Не считаю, что у меня не получилось в "Химках". Просто так сложились обстоятельства, плюс фактор невезения. Все специалисты отмечают, что у "Химок" есть игра. Но нет результата. А за него отвечает главный тренер. Поэтому я решил покинуть должность: надо все переосмыслить. Руководство и спортивный отдел клуба хотели, чтобы мы показывали более атакующий футбол, поэтому в нынешнем сезоне поменяли схему, но она не заработала… Конечно, желаю успеха ребятам, многие из которых до «Химок» играли в ПФЛ: в турнире-2016/17 мы даже могли побиться за "стыки". Также благодарен за поддержку болельщикам и генеральному директору клуба Тажутдину Качукаеву за то, что тот дал попробовать себя в ФНЛ. Считаю, оставляю "Химки" в хорошем состоянии – и в функциональном, и в игровом", - сказал Стогов.
Теги: Химки
Сегодня, 19:17
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