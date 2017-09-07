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Сергей Давыдов: успокойтесь, это не последний матч "Арарата"

Нападающий "Арарата" Сергей Давыдов призвал общественность не беспокоится за будущее клуба.

"Успокойтесь, это не последний матч "Арарата". Всё будет хорошо", - цитирует Давыдова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что ранее учредитель "Арарата" Валерий Оганесян передал 100% акций московского клуба новым владельцам.

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Теги: Арарат
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