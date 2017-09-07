Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Григорян: дети какают в горшок, а большие – в душу

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян после домашней победы над "Рязанью" (1:0) в матче 8-го тура ПФЛ поделился мнением о ситуации в клубе.

"Каждый из нас в этой жизни на собственном опыте убеждается в правдивости четверостишия. Наш спонсор, который уже потратил около 85 миллионов, ощутил это на своей шкуре. Это серьёзная сумма. Он тратится, только чтобы осуществить идею, которая преследовала его с детства. Обратите внимание, что его имени мы не называем, потому что это его инициатива. Бывает так, что человек вложит рубль и хочет, чтобы его имя назвали 150 раз. А тут другая ситуация: человек делает всё от души. Клуб полностью существует на его вложения. Нет и дня, чтобы были какие-то долги. Последние премиальные мы получили прямо перед игрой. Он вспомнил такое четверостишие: «Строчки вяжутся в стишок, море лижет сушу. Дети какают в горшок, а большие – в душу", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 22:10
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Где бы он не был ....ОДНА ГОВОРИЛЬНЯ....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.