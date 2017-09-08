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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Комиссия УЕФА посетит Крым в октябре
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявил, что комиссия УЕФА посетит регион в октябре.
"Визит УЕФА отложился, нам пришла бумага, что готовят внеочередной конгресс на 20-е (сентября), поэтому этот визит сдвигается. Мы все понимаем. Мы договорились связаться с ними после конгресса. Думаю, визит состоится где-то в первой половине октября.
Мы предоставим информацию, куда мы планируем потратить выделенный УЕФА миллион евро. У нас идет обсуждение тренеров, в ноябре к нам приедут три инспектора, которые будут обучать наших тренеров и выдадут лицензии для профессионалов. Средства не переведены, но они зарезервированы для нас", - цитирует Ветоху "Р-Спорт".
"Визит УЕФА отложился, нам пришла бумага, что готовят внеочередной конгресс на 20-е (сентября), поэтому этот визит сдвигается. Мы все понимаем. Мы договорились связаться с ними после конгресса. Думаю, визит состоится где-то в первой половине октября.
Мы предоставим информацию, куда мы планируем потратить выделенный УЕФА миллион евро. У нас идет обсуждение тренеров, в ноябре к нам приедут три инспектора, которые будут обучать наших тренеров и выдадут лицензии для профессионалов. Средства не переведены, но они зарезервированы для нас", - цитирует Ветоху "Р-Спорт".
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