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Комиссия УЕФА посетит Крым в октябре

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявил, что комиссия УЕФА посетит регион в октябре.

"Визит УЕФА отложился, нам пришла бумага, что готовят внеочередной конгресс на 20-е (сентября), поэтому этот визит сдвигается. Мы все понимаем. Мы договорились связаться с ними после конгресса. Думаю, визит состоится где-то в первой половине октября.

Мы предоставим информацию, куда мы планируем потратить выделенный УЕФА миллион евро. У нас идет обсуждение тренеров, в ноябре к нам приедут три инспектора, которые будут обучать наших тренеров и выдадут лицензии для профессионалов. Средства не переведены, но они зарезервированы для нас", - цитирует Ветоху "Р-Спорт".
Сегодня, 20:41
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№1 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 21:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Куйня какая то
Регистрация: 1.06.2017
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