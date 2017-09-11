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Дмитрий Гунько: во втором тайме "Спартак-2" потерял концентрацию

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько отметил, что красно-белые уступили "Крыльям Советов" (0:3) во всех компонентах игры.

"Не смогли реализовать голевые моменты в первом тайме, а во втором потеряли концентрацию. Могу только поздравить "Крылья Советов" с победой", - цитирует Гунько ТАСС.
Теги: Гунько Спартак-2 Крылья Советов
Сегодня, 22:12
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