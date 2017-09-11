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Фэшн Сакала: слышал о Тихонове, мне говорили, что он был хорошим игроком

Нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги с "Крыльями Советов".

"Думаю, игра была нормальной. У нас не возникло сверхсложностей. Мы просто должны принять такой результат. Жаль, что не не смогли выиграть и забить, но это был хороший матч. Мы не расстроились и уже готовимся к следующей игре.

Знаю ли я, кто такой — главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов? Он легенда "Спартака"? Я слышал его имя. Мне говорили, что он был хорошим игроком", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
Теги: Сакала Тихонов
Вчера, 23:46
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