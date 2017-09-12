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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Точилин: для "Динамо" СПб не было принципиально, где играть с "Зенитом"
Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом" в рамках 1/16 финала Кубка России.
"Для нас не было принципиально, где проводить этот матч. Ну, всегда хочется играть на хорошем стадионе при хороших условиях. Для многих игроков моей команды это, наверное, единственный шанс сыграть на таком стадионе.
Формально, что сыграем в гостях. Можно сказать, что территориально мы у себя находимся. Единственное отличие от того, к чему мы привыкли, это то, что там естественный газон. Надеюсь, для наших игроков большое скопление зрителей станет дополнительным стимулом показать свой потенциал в матче с таким крепким соперником.
Понятно, что нам пока тяжело конкурировать с "Зенитом" в плане болельщиков. Это действительно топовый клуб и по европейским меркам. Считаю, что для такого города мало иметь лишь одну команду. Постараемся, чтобы в нашем лице у болельщиков Питера был выбор, за какую команду болеть. Однозначно, в предстоящем матче мы не будем мальчиками для биться. С нашей стороны, кроме того, что выходить и давать бой, тяжело что-то еще противопоставить "Зениту", - цитирует Точилина "Спорт FM".
"Для нас не было принципиально, где проводить этот матч. Ну, всегда хочется играть на хорошем стадионе при хороших условиях. Для многих игроков моей команды это, наверное, единственный шанс сыграть на таком стадионе.
Формально, что сыграем в гостях. Можно сказать, что территориально мы у себя находимся. Единственное отличие от того, к чему мы привыкли, это то, что там естественный газон. Надеюсь, для наших игроков большое скопление зрителей станет дополнительным стимулом показать свой потенциал в матче с таким крепким соперником.
Понятно, что нам пока тяжело конкурировать с "Зенитом" в плане болельщиков. Это действительно топовый клуб и по европейским меркам. Считаю, что для такого города мало иметь лишь одну команду. Постараемся, чтобы в нашем лице у болельщиков Питера был выбор, за какую команду болеть. Однозначно, в предстоящем матче мы не будем мальчиками для биться. С нашей стороны, кроме того, что выходить и давать бой, тяжело что-то еще противопоставить "Зениту", - цитирует Точилина "Спорт FM".
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