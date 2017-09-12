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Роман Павлюченко - лучший игрок августа в ПФЛ

Капитан "Арарата" Роман Павлюченко стал лучшим игроком августа в зоне "Центр" в ПФЛ по мнению главных тренеров участвующих в первенстве команд.

Павлюченко подписал контракт с московским клубом в мае 2017 года. В августе 35-летний форвард отметился тремя забитыми мячами в трех матчах.ФК "Арарат"
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 22:12
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