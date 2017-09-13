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Денис Бояринцев: c удовольствием принял приглашение поработать главным тренером

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев рассказал о назначении на пост главного тренера ивановского "Текстильщика".

"Предложение было немного неожиданным. В новотроицкой "Носте" я был помощником, а тут получил шанс повысить свой тренерский уровень. Был ряд обстоятельств и в итоге выбор руководства пал на меня. С удовольствием принял приглашение поработать главным тренером в этой команде. Задачи? На данном этапе задача одна – удержаться в тройке к перерыву", - цитирует Бояринцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бояринцев
Сегодня, 05:21
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