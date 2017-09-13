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"Крылья Советов" продают билеты на матч против "Балтики" от 100 рублей

Продажа билетов на матч 14 тура ФНЛ "Крылья Советов" – "Балтика" с 13 сентября. Игра пройдет в Самаре 16 сентября, субботу, в 19:00. Стоимость билетов от 100 рублей.

Продажа билетов уже доступна на клубном сайте в разделе "электронные билеты"в кассах стадиона "Металлург" и удаленных кассах. Детям от 6 до 14 лет билеты не продаются в сектора №8, №9, №10, №11, №12. Билеты в сектора №1, 6, 7, 10, 11,13, 14, 19 не продаются (буферная зона).

Теги: Крылья Советов Балтика
Сегодня, 06:24
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