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Дмитрий Селюк: Гафар летал на игры сборной, а не на рыбалку где-то под Оренбургом

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего "Тамбова" Абдула Гафара, ответил на критику главного тренера команды Андрея Талалаева в адрес футболиста.

"У Андрея Талалаева отличное чувство юмора, хочу это отметить. Он может заменять Жванецкого на концертах. Шучу, конечно. Если серьёзно, то ситуация с Абдулом Гафаром прозрачна и понятна. Он практически единственный игрок в ФНЛ, который выступает за сборную своей страны. Он играет за Буркина-Фасо, которая сейчас стоит выше сборной России в рейтинге ФИФА. Всего два матча нужно выиграть его сборной, чтобы точно попасть на чемпионат мира в России. Сейчас команда Буркина-Фасо идёт на первом месте в группе.

Проблема заключается в том, что в регламенте ФНЛ не предусмотрены паузы для игр национальных команд. Я прекрасно понимаю Андрея Талалаева, ведь его не волнует сборная Буркина- Фасо, его волнует "Тамбов". Поэтому, когда игрок уезжает, в это время проходят матчи чемпионата. Для Талалаева иметь игроков сборных – не совсем удобно. Поэтому он с присущим ему юмором комментирует эту ситуацию. Считаю, что это хорошо.

Гафар уехал на игры своей сборной, как тот же Муса или Каборе. И вернулись они в одно и то же время в свои клубы.

Сейчас Гафар находится в расположении "Тамбова" и уже приступил к тренировкам. Но для Андрея Талалаева как для тренера клуба ФНЛ эта ситуация не совсем удобная. Ведь в октябре снова будут игры национальных команд. У Талалаева нет проблем с Гафаром как с игроком, только технические. Но это вопросы к календарю и регламенту ФНЛ. Ведь Абдул не уехал куда-то отдыхать или на рыбалку где-то под Оренбургом. Он летал в Африку на игры сборной, а там длительные перелёты, вот и получилось, что Талалаев его не смог поставить на игру", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Теги: Селюк Тамбов
Сегодня, 07:18
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