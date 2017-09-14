РФС разрешил "Тамбову" заявить Павла Игнатовича

Комитет РФС по статусу игроков разрешил "Тамбову" на заявку для участия в первенстве ФНЛ нападающего Павла Игнатовича, который в августе разорвал контракт с кипрским "Эрмисом", сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.28-летний Игнатович известен в РФПЛ по выступлениям за за московское "Динамо", "Томь", "Амкар" и "Мордовию". Также на его счету 2 матча в Лиге Европы за "Зенит".