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РФС разрешил "Тамбову" заявить Павла Игнатовича

Комитет РФС по статусу игроков разрешил "Тамбову" на заявку для участия в первенстве ФНЛ нападающего Павла Игнатовича, который в августе разорвал контракт с кипрским "Эрмисом", сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

28-летний Игнатович известен в РФПЛ по выступлениям за за московское "Динамо", "Томь", "Амкар" и "Мордовию". Также на его счету 2 матча в Лиге Европы за "Зенит".

"Матч ТВ"
Теги: Тамбов
Сегодня, 16:41
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