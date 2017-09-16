Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
19:38
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (2)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (2)
18:39
Леонид Кучук: мы старались играть на победу, но стали пропускать много быстрых атак (видео) (1)
Леонид Кучук: мы старались играть на победу, но стали пропускать много быстрых атак (видео) (1)
18:32
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
Анатолий Давыдов: пропущенный мяч нас не сломал, команда не развалилась
Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов прокомментировал ничью своей команды в матче 14-го тура ФНЛ против "Луч-Энергии" (1:1).
— Мы ожидали тяжелую игру, потому что перелет долгий, но мы уже здесь сутки, поймали, где спать, подстроились. Мы знали, что будет давление в игровом плане. Так и получилось. Очень много длинных передач со стороны соперника, борьба, сброс, подбор мяча, мы это ожидали. Главное, в начале игры было сохранить и взять мяч под контроль, что ребята и делали. Хорошо, что пропущенный мяч нас не сломал, команда не развалилась. Мы в перерыве поговорили, подправили кое-какие моменты, концовка игры дала много адреналина, где было много хороших атак и у нас, и со стороны соперника. Хорошо, что наши молодые ребята выдержали всю нагрузку. Замены были не по центральной зоне, убрали 10 номер — Андреева, выставили Плетнёва, а два опорных у нас выдержали. Вся команда не рухнула и не зависла, старались делать быстрые атаки, забить и выиграть.
— А Андрей Панюков расстроен перерывом своих голевых серий?
— Конечно, расстроен. Но его тревожил голеностоп, он два дня пропускал тренировки, лечился. Плюс такой перелет. Надо отдать ему должное. Да, он не так сыграл в первом тайме, обычно играет совсем по-другому, намного лучше, поэтому забивает. Где-то может быть не доверял тем ребятам, у которых был мяч, могли так же забрасывать не в борьбу, а зоны. У него хорошая скорость, продавливающий игрок. То, что он не реализовал, я был удивлен, потому что он такие моменты щелкает на раз-два. У него есть такой хороший класс нападающего, если он не остановится, будет забивать, на него обязательно обратят внимание.
— Вы довольны результатом сегодняшней игры?
— Тяжелая ничья. Конечно, хотелось выиграть. Нам не хватает очков. Задача не ставится приехать за несколько тысяч километров отбиться и закрыться, мы приучаем играть вперед. Многие ребята еще не были во второй лиге, с ними интересно работать, развивать. Посмотрим, что будет. Обучаемый человек быстро развивается.
— В предыдущем составе всегда присутствовал опытный игрок — Лобов или Зырянов, а сейчас почему нет?
— Константин сейчас с травмой. Да и в прошлом году команда была по-другому выстроена по набору игроков, было много приезжих, у них не хватало перспективы для первой команды. Сейчас руководство клуба развернули вектор развития команды в другую сторону, мы отказались почти от всех приезжих, вернули своих молодых, которые были в аренде, взяли из молодежки. Думаю, это правильное решение, хотя баланс нужен. Когда Зырянов выходил на поле, ребятам было полегче, ощущали надежность и опыт, не хватает сейчас его. Будем стараться сами выводить ребят на новый уровень. Надо тренироваться на максимуме, если игрок не соответствует этому, то создаем ему конкуренцию или ищем нового.
ФК "Зенит"
— Мы ожидали тяжелую игру, потому что перелет долгий, но мы уже здесь сутки, поймали, где спать, подстроились. Мы знали, что будет давление в игровом плане. Так и получилось. Очень много длинных передач со стороны соперника, борьба, сброс, подбор мяча, мы это ожидали. Главное, в начале игры было сохранить и взять мяч под контроль, что ребята и делали. Хорошо, что пропущенный мяч нас не сломал, команда не развалилась. Мы в перерыве поговорили, подправили кое-какие моменты, концовка игры дала много адреналина, где было много хороших атак и у нас, и со стороны соперника. Хорошо, что наши молодые ребята выдержали всю нагрузку. Замены были не по центральной зоне, убрали 10 номер — Андреева, выставили Плетнёва, а два опорных у нас выдержали. Вся команда не рухнула и не зависла, старались делать быстрые атаки, забить и выиграть.
— А Андрей Панюков расстроен перерывом своих голевых серий?
— Конечно, расстроен. Но его тревожил голеностоп, он два дня пропускал тренировки, лечился. Плюс такой перелет. Надо отдать ему должное. Да, он не так сыграл в первом тайме, обычно играет совсем по-другому, намного лучше, поэтому забивает. Где-то может быть не доверял тем ребятам, у которых был мяч, могли так же забрасывать не в борьбу, а зоны. У него хорошая скорость, продавливающий игрок. То, что он не реализовал, я был удивлен, потому что он такие моменты щелкает на раз-два. У него есть такой хороший класс нападающего, если он не остановится, будет забивать, на него обязательно обратят внимание.
— Вы довольны результатом сегодняшней игры?
— Тяжелая ничья. Конечно, хотелось выиграть. Нам не хватает очков. Задача не ставится приехать за несколько тысяч километров отбиться и закрыться, мы приучаем играть вперед. Многие ребята еще не были во второй лиге, с ними интересно работать, развивать. Посмотрим, что будет. Обучаемый человек быстро развивается.
— В предыдущем составе всегда присутствовал опытный игрок — Лобов или Зырянов, а сейчас почему нет?
— Константин сейчас с травмой. Да и в прошлом году команда была по-другому выстроена по набору игроков, было много приезжих, у них не хватало перспективы для первой команды. Сейчас руководство клуба развернули вектор развития команды в другую сторону, мы отказались почти от всех приезжих, вернули своих молодых, которые были в аренде, взяли из молодежки. Думаю, это правильное решение, хотя баланс нужен. Когда Зырянов выходил на поле, ребятам было полегче, ощущали надежность и опыт, не хватает сейчас его. Будем стараться сами выводить ребят на новый уровень. Надо тренироваться на максимуме, если игрок не соответствует этому, то создаем ему конкуренцию или ищем нового.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.