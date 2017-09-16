Анатолий Давыдов: пропущенный мяч нас не сломал, команда не развалилась

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов прокомментировал ничью своей команды в матче 14-го тура ФНЛ против "Луч-Энергии" (1:1).— Мы ожидали тяжелую игру, потому что перелет долгий, но мы уже здесь сутки, поймали, где спать, подстроились. Мы знали, что будет давление в игровом плане. Так и получилось. Очень много длинных передач со стороны соперника, борьба, сброс, подбор мяча, мы это ожидали. Главное, в начале игры было сохранить и взять мяч под контроль, что ребята и делали. Хорошо, что пропущенный мяч нас не сломал, команда не развалилась. Мы в перерыве поговорили, подправили кое-какие моменты, концовка игры дала много адреналина, где было много хороших атак и у нас, и со стороны соперника. Хорошо, что наши молодые ребята выдержали всю нагрузку. Замены были не по центральной зоне, убрали 10 номер — Андреева, выставили Плетнёва, а два опорных у нас выдержали. Вся команда не рухнула и не зависла, старались делать быстрые атаки, забить и выиграть.— Конечно, расстроен. Но его тревожил голеностоп, он два дня пропускал тренировки, лечился. Плюс такой перелет. Надо отдать ему должное. Да, он не так сыграл в первом тайме, обычно играет совсем по-другому, намного лучше, поэтому забивает. Где-то может быть не доверял тем ребятам, у которых был мяч, могли так же забрасывать не в борьбу, а зоны. У него хорошая скорость, продавливающий игрок. То, что он не реализовал, я был удивлен, потому что он такие моменты щелкает на раз-два. У него есть такой хороший класс нападающего, если он не остановится, будет забивать, на него обязательно обратят внимание.— Тяжелая ничья. Конечно, хотелось выиграть. Нам не хватает очков. Задача не ставится приехать за несколько тысяч километров отбиться и закрыться, мы приучаем играть вперед. Многие ребята еще не были во второй лиге, с ними интересно работать, развивать. Посмотрим, что будет. Обучаемый человек быстро развивается.— Константин сейчас с травмой. Да и в прошлом году команда была по-другому выстроена по набору игроков, было много приезжих, у них не хватало перспективы для первой команды. Сейчас руководство клуба развернули вектор развития команды в другую сторону, мы отказались почти от всех приезжих, вернули своих молодых, которые были в аренде, взяли из молодежки. Думаю, это правильное решение, хотя баланс нужен. Когда Зырянов выходил на поле, ребятам было полегче, ощущали надежность и опыт, не хватает сейчас его. Будем стараться сами выводить ребят на новый уровень. Надо тренироваться на максимуме, если игрок не соответствует этому, то создаем ему конкуренцию или ищем нового.