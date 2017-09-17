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Андрей Тихонов: каждая игра у нас решающая

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал победу своей команды в матче против "Балтики" (3:0).

"Мы допустили несколько ошибок в начале матча. Плюс травму получил Дмитрий Ятченко. Из-за этого мы провалились на первых минутах. На разминке было заметно, что игроки тяжело дышат. У футболистов накопилась усталость. Все команды против нас собираются и играют с удвоенной энергией. После десятой минуты мы разбегались, стали играть лучше. Не все футболисты восстановились после матча со "Спартаком-2", где мы много двигались, прессинговали и играли в быстрый футбол. За счет чего удалось дожать? Не могу сказать, что только из-за удаления. Ведь все помнят, как оно сказалось на нас в том же матче с "Оренбургом". Каждая игра у нас решающая. А когда мы забиваем, то ребята психологически успокаиваются", - цитирует Тихонова официальный сайт клуба.
Теги: Тихонов Крылья Советов Балтика
Сегодня, 13:05
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