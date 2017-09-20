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Роман Павлюченко: у меня есть мысль отучиться на тренера, но пока я ещё играю

Нападающий московского "Арарата" Роман Павлюченко признался, что планирует стать тренером.

"У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока я еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше посмотрим. Конечно, если бы мне было 25 – 27 лет играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока я играю в "Арарате" и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе" - сказал Павлюченко в интервью для передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко
Сегодня, 02:03
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