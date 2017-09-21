Три футболиста "Балтики" дисквалифицированы после матча с "Крыльями Советов"

КДК РФС не будет применять дополнительных санкций к форварду "Балтики" Сенину Себаи, который был удален в матче 14 тура первенства ФНЛ с "Крыльями Советов" (0:3), получив на 13 и 14 минутах две желтые карточки за неспортивное поведение.Напомним, что негодование ивуарийца, как и его партнеров, вызвал эпизод с первым пропущенным голом – по их мнению, нападающий самарцев Сергей Самодин до этого сфолил на Арсении Логашове, вследствие чего "Крылья" организовали выход "два в один". В "Балтике" подтвердили, что никаких документов в клубе помимо того, что Себаи автоматом пропустит один матч согласно регламенту, в клубе не получали.Игру 15 тура с "Томью" из-за дисквалификации пропустят еще двое подопечных Игоря Черевченко – защитник Логашов и полузащитник Виктор Свежов. Оба получили четвертые лимитные "горчичники", причем также за проявление эмоций.