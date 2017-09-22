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"Динамо" СПб получит повышенные премиальные за победу над "Зенитом"

Главный тренер "Динамо СПБ" Александр Точилин рассказал о повышенных премиальных, которые получит команда за победу над "Зенитом" в матче 1/16 финала Кубка России.

"Понятно, что ребята у нас профессионалы, им нужно зарабатывать деньги, кормить семьи. Премиальные у нас есть за каждую победу. Сегодня они, понятно, чуть выше по сравнению с тем, когда играем в ФНЛ", - цитирует Точилина "Чемпионат.сом".
Теги: Точилин Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 03:21
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