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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
Генеральный директор петербургского "Динамо" Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды над "Зенитом" (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
"Ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет. У "Зенита" другие задачи — он играет в Премьер-Лиге. Да, вчера "Динамо" одержало победу, но важна стабильность. "Зенит" — лидер РФПЛ, у него ещё много турниров, на них рассчитывают команда и руководство. Мы в эйфорию не впадаем, скоро выезд в Новосибирск, готовимся к следующей игре. Думаем только о восстановлении и о том, как бы меньше получать травм и побольше выигрывать.
Возможно, у "Зенита" был недостаток настроя. Такое случается, посмотрите хотя бы на этот тур розыгрыша Кубка — много команд Премьер-Лиги оступилось. У кого-то нет задачи, кто-то наигрывал молодых. У "Зенита" тоже вышло много ребят, которые не получают достаточно игровой практики, да ещё и удаление последовало в самом начале встречи.
Слова Манчини о том, что многочисленные судейские ошибки омрачили матч? Я не увидел никаких судейских ошибок. Мне кажется, арбитр очень ровно отработал. Может, кто-то что-то и заметил, но не я", - цитирует Рубашко "Чемпионат.сом".
"Ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет. У "Зенита" другие задачи — он играет в Премьер-Лиге. Да, вчера "Динамо" одержало победу, но важна стабильность. "Зенит" — лидер РФПЛ, у него ещё много турниров, на них рассчитывают команда и руководство. Мы в эйфорию не впадаем, скоро выезд в Новосибирск, готовимся к следующей игре. Думаем только о восстановлении и о том, как бы меньше получать травм и побольше выигрывать.
Возможно, у "Зенита" был недостаток настроя. Такое случается, посмотрите хотя бы на этот тур розыгрыша Кубка — много команд Премьер-Лиги оступилось. У кого-то нет задачи, кто-то наигрывал молодых. У "Зенита" тоже вышло много ребят, которые не получают достаточно игровой практики, да ещё и удаление последовало в самом начале встречи.
Слова Манчини о том, что многочисленные судейские ошибки омрачили матч? Я не увидел никаких судейских ошибок. Мне кажется, арбитр очень ровно отработал. Может, кто-то что-то и заметил, но не я", - цитирует Рубашко "Чемпионат.сом".
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