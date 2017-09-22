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В "Динамо СПб" рассказали, как относятся к лозунгу "один город — одна команда"

Генеральный директор петербургского "Динамо" Дмитрий Рубашко поделился мнением о лозунге "один город — одна команда", популярном среди болельщиков "Зенита".

"В Санкт-Петербурге много команд и академий, которые развиваются. Сегодня в первой лиге играет "Динамо", завтра, может, будет кто-то ещё. "Тосно" уже выступает в Премьер-Лиге за Санкт-Петербург, имеет своих болельщиков и показывает хороший футбол. В Москве же достаточно много клубов, почему у нас не может быть так же? Чем больше матчей высокого уровня будет проводиться у нас, тем лучше для болельщика. Пользуясь возможностью, можно посмотреть на любимый клуб.

В "Зенит", к сожалению, не все воспитанники из Питера могут попасть. Если у тебя нет возможности трудоустроиться в своём городе, то приходится искать эту возможность в других городах, где тоже есть свои воспитанники. Получается, чем больше команд, тем больше шансов", - цитирует Рубашко "Чемпионат.сом".
Теги: Динамо СПБ
Сегодня, 23:06
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