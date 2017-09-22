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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В "Динамо СПб" рассказали, как относятся к лозунгу "один город — одна команда"
Генеральный директор петербургского "Динамо" Дмитрий Рубашко поделился мнением о лозунге "один город — одна команда", популярном среди болельщиков "Зенита".
"В Санкт-Петербурге много команд и академий, которые развиваются. Сегодня в первой лиге играет "Динамо", завтра, может, будет кто-то ещё. "Тосно" уже выступает в Премьер-Лиге за Санкт-Петербург, имеет своих болельщиков и показывает хороший футбол. В Москве же достаточно много клубов, почему у нас не может быть так же? Чем больше матчей высокого уровня будет проводиться у нас, тем лучше для болельщика. Пользуясь возможностью, можно посмотреть на любимый клуб.
В "Зенит", к сожалению, не все воспитанники из Питера могут попасть. Если у тебя нет возможности трудоустроиться в своём городе, то приходится искать эту возможность в других городах, где тоже есть свои воспитанники. Получается, чем больше команд, тем больше шансов", - цитирует Рубашко "Чемпионат.сом".
"В Санкт-Петербурге много команд и академий, которые развиваются. Сегодня в первой лиге играет "Динамо", завтра, может, будет кто-то ещё. "Тосно" уже выступает в Премьер-Лиге за Санкт-Петербург, имеет своих болельщиков и показывает хороший футбол. В Москве же достаточно много клубов, почему у нас не может быть так же? Чем больше матчей высокого уровня будет проводиться у нас, тем лучше для болельщика. Пользуясь возможностью, можно посмотреть на любимый клуб.
В "Зенит", к сожалению, не все воспитанники из Питера могут попасть. Если у тебя нет возможности трудоустроиться в своём городе, то приходится искать эту возможность в других городах, где тоже есть свои воспитанники. Получается, чем больше команд, тем больше шансов", - цитирует Рубашко "Чемпионат.сом".
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