Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Генеральный директор "Динамо" СПб: не ставим задачу выйти в РФПЛ

Генеральный директор петербургского "Динамо" Дмитрий Рубашко подчеркнул, что у клуба нет задачи выйти в РФПЛ по итогам текущего сезона.

"Сейчас будем максимально отдаваться чемпионату ФНЛ. Чем больше матчей выиграем, тем лучше. Удержаться в ФНЛ — это не найти место в середине таблице или зоне вылета. Надо проявлять характер и самоотдачу в каждой встрече. Кубковые матчи не исключение – надо выходить и играть на победу.

Для игры в Премьер-Лиге нужно поставить перед собой много различных вопросов и подумать над их решением. Этот сезон мы играем в ФНЛ, в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ. Мы не ставим задачу выхода, по ходу чемпионата она не поменялась", - ЦИТИРУЕТ рУБАШКО "Чемпионат.сом".
Теги: Динамо СПБ
Сегодня, 10:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.