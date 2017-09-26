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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Арарат" подал жалобу в КДК на действия фанатов "СКА-Хабаровска" и "Торпедо"
"Арарат" подал жалобу в КДК РФС на поведение болельщиков "СКА-Хабаровска" и московского "Торпедо".
"На протяжении всего матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска" болельщики гостей на протяжении всего матча скандировали оскорбительные выражения в адрес игроков "Арарата" и главного тренера команды. В игре 10-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против "Торпедо", болельщики московского клуба также оскорбляли футболистов (в частности Романа Павлюченко и Игоря Лебеденко) и главного тренера "Арарата" Александра Григоряна. Кроме того, во время владения мячом игроков "Арарата", сектор торпедовских фанатов неоднократно допускал нелицеприятные выкрики и, так называемое "уханье", которое уже давно расценивается как расистское скандирование", - говорится в заявлении пресс-службы.
"На протяжении всего матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска" болельщики гостей на протяжении всего матча скандировали оскорбительные выражения в адрес игроков "Арарата" и главного тренера команды. В игре 10-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против "Торпедо", болельщики московского клуба также оскорбляли футболистов (в частности Романа Павлюченко и Игоря Лебеденко) и главного тренера "Арарата" Александра Григоряна. Кроме того, во время владения мячом игроков "Арарата", сектор торпедовских фанатов неоднократно допускал нелицеприятные выкрики и, так называемое "уханье", которое уже давно расценивается как расистское скандирование", - говорится в заявлении пресс-службы.
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