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Николай Южанин покинул "Кубань"

Известный кубанский специалист Николай Южанин, работавший в "Кубани" в качестве главного и старшего тренера, покидает стан желто-зеленых.

Опытный наставник возглавил молодежную сборную Республики Киргизия.

В рамках договоренности с Федерацией футбола Киргизстана, Николай Николаевич вошел в тренерский штаб главной национальной команды этой страны, где будет помогать еще одному воспитаннику кубанского футбола Александру Крестинину, а также стал куратором юношеских сборных этой страны.

ФК "Кубань"
Теги: Кубань
Сегодня, 22:43
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