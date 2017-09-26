Николай Южанин покинул "Кубань"

Известный кубанский специалист Николай Южанин, работавший в "Кубани" в качестве главного и старшего тренера, покидает стан желто-зеленых.Опытный наставник возглавил молодежную сборную Республики Киргизия.В рамках договоренности с Федерацией футбола Киргизстана, Николай Николаевич вошел в тренерский штаб главной национальной команды этой страны, где будет помогать еще одному воспитаннику кубанского футбола Александру Крестинину, а также стал куратором юношеских сборных этой страны.