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Борис Игнатьев: поведение Григоряна недопустимо

"Торпедо" остается на стороне своих болельщиков в истории с неприличным жестом главного тренера "Арарата" Александра Григоряна, поведение которого недопустимо, заявил вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев.

"Нас этот инцидент очень огорчает. Человек медийный, авторитетный допускает такие вещи - разжигает болельщиков, провоцирует их, это все недопустимо. Мы на стороне наших болельщиков, и такие поступки должны быть осуждены", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Григорян
Сегодня, 02:07
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