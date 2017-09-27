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Семен Андреев: поведение Григоряна недопустимо и портит репутацию футбола

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян своим непристойным поведением портит репутацию футбола, заявил глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев.

"Считаю, что поведение Григоряна недопустимо и портит репутацию футбола. С главного тренера берут пример, а когда он позволяет себе показывать непристойные жесты в адрес болельщиков, даже несмотря на оскорбительные выкрики в свой адрес, то это крайний случай. Подобное поведение, как я уже сказал, не только портит репутацию футбола, но и провоцирует болельщиков на новые высказывания", - цитирует Андреева ТАСС.
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 02:48
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