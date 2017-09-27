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Александр Григорян: официально заявляю – через два года "Арарат" будет в премьер-лиге

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян заявил, что его провоцируют вот уже вторую игру подряд.

"Вы не находите странным, что в двух матчах подряд меня оскорбляют с трибун. Не видите ли вы какую-то связь? Почему я должен молчать? Разве я раньше кому-то показывал неприличные жесты? Такого не было! Кто-то хочет меня психологически надломить. Но ничего из этого не выйдет.

Я официально заявляю – через два года "Арарат" будет в премьер-лиге. Со мной или без меня – это уже другой вопрос", - цитирует Григоряна "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 05:09
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№2 Написал: Генадий Сольдов (Сегодня, 07:52) #
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online

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 27.09.2017
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 07:46) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Я официально заявляю

У этого тренера главная проблема в том, что он очень много говорит.
Отсюда и провокации, может лучше лишний раз не сказать, чем сказать и снова быть в объективе болельщиков, журналистов.
Верится конечно с трудом, главная проблема всех новых клубов это деньги, не будет их, не будет и Арарата в ПЛ.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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