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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Григорян принес извинения болельщикам московского "Торпедо" за неприличный жест
Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян принес извинения болельщикам столичного "Торпедо" за неприличный жест, отметив, что он был обращен к провокаторам, а не к поклонникам команды соперника.
В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча тренер показал болельщикам черно-белых неприличный жест.
"Скажу так, сделал глупость. Приношу извинения болельщикам "Торпедо". Я не хотел обидеть клуб с богатыми традициями. Этот жест относился к провокаторам, а не к настоящим болельщикам "Торпедо", - цитирует Григоряна ТАСС.
Поведение Григоряна было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в среду. Решение по делу Григоряна станет известно позднее.
В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча тренер показал болельщикам черно-белых неприличный жест.
"Скажу так, сделал глупость. Приношу извинения болельщикам "Торпедо". Я не хотел обидеть клуб с богатыми традициями. Этот жест относился к провокаторам, а не к настоящим болельщикам "Торпедо", - цитирует Григоряна ТАСС.
Поведение Григоряна было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в среду. Решение по делу Григоряна станет известно позднее.
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