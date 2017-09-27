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Александр Григорян принес извинения болельщикам московского "Торпедо" за неприличный жест

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян принес извинения болельщикам столичного "Торпедо" за неприличный жест, отметив, что он был обращен к провокаторам, а не к поклонникам команды соперника.

В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча тренер показал болельщикам черно-белых неприличный жест.

"Скажу так, сделал глупость. Приношу извинения болельщикам "Торпедо". Я не хотел обидеть клуб с богатыми традициями. Этот жест относился к провокаторам, а не к настоящим болельщикам "Торпедо", - цитирует Григоряна ТАСС.

Поведение Григоряна было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в среду. Решение по делу Григоряна станет известно позднее.
Теги: Григорян
Сегодня, 16:21
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Палец отрубить !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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