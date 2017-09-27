Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

КДК РФС дисквалифицировал Григоряна на 2 матча ПФЛ и на 2 матча Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Арарата" Александр Григорян дисквалифицирован за неприличные жесты, показанные в матче со столичным "Торпедо".

Еще на два матча тренер будет дисквалифицирован в рамках Кубка России за аналогичные жесты, показанные в 1/16 финала со "СКА-Хабаровском".

"Григоряна за использование оскорбительного жеста в игре против "СКА-Хабаровска" дисквалифицировать на два матча Кубка России по футболу. Также за использование оскорбительного жеста в игре чемпионата ПФЛ против "Торпедо" дисквалифицировать Григоряна на два матча первенства России", - цитирует Григорьянца ТАСС..
Теги: Григорян Арарат Григорьянц
Сегодня, 17:23
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 18:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пальцы отрубить и пусть дпльше публику развлекает....)))))
Регистрация: 3.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.