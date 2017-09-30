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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
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Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью с "Томью".
"Боевая ничья, настоящее сибирское дерби. В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили гол красивый. Во второй половине игры инициативу перехватила "Томь". Вполне закономерно, что они отыгрались. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру еще в первом тайме, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. Мы изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи". Хочу поздравить Томск с хорошей игрой, высокой самоотдачей", - цитирует Аленичева официальный сайт ФНЬ.
"Боевая ничья, настоящее сибирское дерби. В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили гол красивый. Во второй половине игры инициативу перехватила "Томь". Вполне закономерно, что они отыгрались. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру еще в первом тайме, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. Мы изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи". Хочу поздравить Томск с хорошей игрой, высокой самоотдачей", - цитирует Аленичева официальный сайт ФНЬ.
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