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Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью с "Томью".

"Боевая ничья, настоящее сибирское дерби. В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили гол красивый. Во второй половине игры инициативу перехватила "Томь". Вполне закономерно, что они отыгрались. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру еще в первом тайме, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. Мы изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи". Хочу поздравить Томск с хорошей игрой, высокой самоотдачей", - цитирует Аленичева официальный сайт ФНЬ.
Теги: Аленичев Енисей Томь
Сегодня, 22:14
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