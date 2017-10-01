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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Соболев: могли дожимать "Енисей". Наверное, не хватило времени
Нападающий "Томи" Александр Соболев, сравнявший счет в сибирском дерби с "Енисеем" (1:1) в рамках 16-го тура первенства ФНЛ, считает, что томичи могли обыграть лидера турнира.
– Как расценивать результат? Если брать первый тайм, в котором гости имели преимущество, то он положительный. Если последние 20-25 минут, то мы давили и могли дожимать "Енисей". Наверное, не хватило времени. Какую установку давал Валерий Петраков перед выходом на замену? Он выпускал меня не как нападающего, просил играл ниже, помогая центральным полузащитникам. Что я и делал.
– "Томь" – единственная команда турнира, которая не уступила обоим лидерам. С кем было тяжелее – с "Крыльями" или "Енисеем"?
– С "Крыльями". Они загнали нас в штрафную – в Самаре было очень тяжело. А "Енисей" и сам играл, и нам давал играть.
"Матч ТВ"
– Как расценивать результат? Если брать первый тайм, в котором гости имели преимущество, то он положительный. Если последние 20-25 минут, то мы давили и могли дожимать "Енисей". Наверное, не хватило времени. Какую установку давал Валерий Петраков перед выходом на замену? Он выпускал меня не как нападающего, просил играл ниже, помогая центральным полузащитникам. Что я и делал.
– "Томь" – единственная команда турнира, которая не уступила обоим лидерам. С кем было тяжелее – с "Крыльями" или "Енисеем"?
– С "Крыльями". Они загнали нас в штрафную – в Самаре было очень тяжело. А "Енисей" и сам играл, и нам давал играть.
"Матч ТВ"
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