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Александр Соболев: могли дожимать "Енисей". Наверное, не хватило времени

Нападающий "Томи" Александр Соболев, сравнявший счет в сибирском дерби с "Енисеем" (1:1) в рамках 16-го тура первенства ФНЛ, считает, что томичи могли обыграть лидера турнира.

– Как расценивать результат? Если брать первый тайм, в котором гости имели преимущество, то он положительный. Если последние 20-25 минут, то мы давили и могли дожимать "Енисей". Наверное, не хватило времени. Какую установку давал Валерий Петраков перед выходом на замену? Он выпускал меня не как нападающего, просил играл ниже, помогая центральным полузащитникам. Что я и делал.

– "Томь" – единственная команда турнира, которая не уступила обоим лидерам. С кем было тяжелее – с "Крыльями" или "Енисеем"?

– С "Крыльями". Они загнали нас в штрафную – в Самаре было очень тяжело. А "Енисей" и сам играл, и нам давал играть.

"Матч ТВ"
Теги: Томь Енисей
Сегодня, 07:31
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