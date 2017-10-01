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СМИ: будущий спонсор намерен вывести "Мордовию" в еврокубки

Председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков заявил, что у "Мордовии" в ближайшее время появится крупный инвестор.

"Представители серьезного российского бизнеса придут в ближайшее время в наш клуб", — сказал Сушков.

Как сообщает "Столица-с", миллиарды рублей в саранский клуб и его инфраструктуру готов вложить председатель совета директоров АО "Евроцемент груп" Филарет Гальчев.

Его акционерное общество, в состав которого входит "Мордовцемент", производит до трети всего цемента, выпускаемого в России.

Потенциальный спонсор поставит перед "Мордовией" задачу не только вернуться в премьер-лигу, но и бороться за места, дающие право выступать в еврокубках.

Кроме того, потенциальный инвестор возьмет в управление и стадион "Мордовия-Арена".
Теги: Мордовия
Сегодня, 08:25
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№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 08:48) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Хер ли - поднялись на цемента в Самаре с помощью мордовского деда Меркушкина! angry
Регистрация: 30.05.2015
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