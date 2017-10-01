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Юрий Газзаев: "Волгарь" потерпел заслуженное поражение

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал поражения от "Спартака-2" (1:3.

"Заслуженное поражение. Если брать матч в целом, сегодня соперник выглядел получше нас объективно. Хотя стартовый отрезок в нашем исполнении был неплохой. Команда и моменты создавала, и доминировала, и забить могла ещё. Пропустили в быстрой атаке. Хотя говорили о том, как предотвращать такие атаки, говорили о том, в чём команда соперника сильна. Но, тем не менее, действовали не так, как мы говорили на установке.

Мы проиграли два матча подряд с одинаковым счётом 1:3 - более опытному "Тамбову" и более молодому "Спартаку". В "Спартаке" одарённые ребята, которые изящно обращаются с мячом. О чём это говорит? Эти две игры очень поучительные и показательные. Они говорят о том, что нужно быть самому готовым и играть на сто процентов в команде. Отставание от более мастеровитого соперника можно преодолеть за счёт собственного старания", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Газзаев Волгарь
Сегодня, 09:41
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